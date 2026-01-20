Cremonese, ci siamo per l'addio di Franco Vazquez: a un passo il ritorno in Argentina

Ci siamo per l'addio di Franco Vazquez alla Cremonese. Come riporta Sky Sport infatti è ormai ad un passo l'accordo fra il club grigiorosso ed il Belgrano. Il club argentino ed il giocatore premono per quello che sarebbe un ritorno dove tutto è cominciato per lui, agli inizi della carriera e prima del salto in Europa.

Il desiderio del centrocampista infatti è quello di concludere la sua carriera nella squadra dove è cresciuto e spera dunque che la Cremonese possa dargli presto il via libera per finalizzare l'affare.

El Mudo aveva lasciato il Belgrano nel 2012 per firmare con il Palermo, che lo aveva prelevato dal campionato argentino pagando 4,5 milioni di euro. In rosanero aveva trovato il connazionale Paulo Dybala. Nel corso della sua carriera Vazquez ha giocato anche con Rayo Vallecano, Siviglia e Parma, prima di approdare alla Cremonese a metà 2023. Con i grigiorossi ha segnato 15 gol in 90 partite, gli ultimi tre nell’attuale Serie A.

In questa prima parte di stagione, dopo la promozione ottenuta con la Cremonese dalla Serie B, ha collezionato 16 presenze fra campionato e Coppa Italia, con un gol e due assist all'attivo. Nell'ultima gara pareggiata contro il Verona, Vazquez è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti.