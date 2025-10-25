Cremonese, Giacchetta: "Stasera è una gara stimolante, contro un grande avversario"
TUTTO mercato WEB
Il ds della Cremonese Simone Giacchetta ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro l’Atalanta valido per l’8^ giornata di Serie A.
Zerbin mezzala?
"Formazione un po' inedita, qualche problema fisico ci ha dato la possibilità di provare altre soluzioni. Zerbin mezzala è un'idea dell'allenatore, speriamo che vada bene".
Stasera in campo 4 Under 23.
"Crediamo in questi giovani, vanno inseriti gradualmente. Stasera sarà stimolante contro un grande avversario. Credo in questi ragazzi e in questa squadra".
