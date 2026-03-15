Okereke reintegrato nella Cremonese, Nicola: "Ragazzo che apprezzo, è una risorsa"

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato interna contro la Fiorentina, e tra i vari argomenti sui quali è stato sollecitato, il tecnico grigiorosso ha risposto anche a delle domande a proposito del rientro in organico di David Okereke, che si è rivisto nel corso della partita persa dai lombardi a Lecce domenica scorsa.

Ha detto Nicola, a proposito della decisione di reintegrare Okereke nella rosa della Cremonese: "Inizialmente con la società si è deciso che alcuni giocatori avrebbero dovuto proseguire la propria avventura altrove, non è stato il caso di Okereke. È un ragazzo che ho conosciuto e apprezzato, nel momento in cui sono sopraggiunte alcune defezioni abbiamo deciso di utilizzarlo perché è una risorsa della Cremonese, ora sta a lui rinascere e mostrare che può dare il proprio contributo".

Che ci sia anche la possibilità di vedere Okereke partire dal 1' in Cremonese-Fiorentina di domani, magari con la copertura di un difensore alle spalle? Ha risposto anche a questo, Nicola: "Vedremo, valutando anche quanto tempo ci sarà a disposizione per poter dare il proprio contributo. Domani non conta il singolo, ma dimostrare che questo gruppo sa andare oltre le difficoltà: sono fiducioso nei confronti dei ragazzi da questo punto di vista, so che possiamo migliorare ulteriormente e non vado a sovraccaricare una partita nella quale sappiamo tutti cosa vogliamo ottenere. Penso sia importante focalizzare l’attenzione sul come vogliamo raggiungere ciò che vogliamo".