Svilar superman, Nico Paz si mangia un gol: la Roma difende l'1-0 a Como al 45'

Finisce il primo tempo e la Roma conduce i giochi grazie a un rigore trasformato da Donyell Malen al 6' ai danni del Como. Al Sinigaglia è attesa una ripresa da scintille però, con nervi a fior di pelle e scontri di gioco all'ordine del minuto.

Malen killer, Como sotto

Come nel giocare al gatto col topo, la Roma ha atteso che dal giropalla del Como arrivasse un errore per punire alla prima occasione il Como. Proprio com’è successo a soli cinque minuti d’orologio dal via, con un’ingenuità di Sergi Roberto a costringere Diego Carlos a fermare irregolarmente El Shaarawy in piena area di rigore. Un errore fatale per i padroni di casa, finiti sotto 0-1 al Sinigaglia per il cinismo dei giallorossi con Malen. Spietato dagli undici metri l’attaccante olandese, al settimo gol complessivo dal suo arrivo alla corte di Gasperini.

Nico Paz fermato, poi si divora un gol

Quello che ha impressionato però è stata la capacità del Como di non buttar giù la testa, ma di replicare ad una Roma che eccetto un traversone radente di Pellegrini. A turno Caqueret, Nico Paz e Valle hanno messo a dura prova uno Svilar però insuperabile, in particolare sul piattone mancino del 10 biancoblù. Un'occasione clamorosa al 38' su illuminazione di Da Cunha per l'inserimento di Ramon ha portato a centimetri i ragazzi di Fabregas al pareggio. Nemmeno un'azione da manuale per Nico Paz a porta vuota ha permesso ai lariani di riaprire la partita. Sfiorato ma non agguantato il pari, al termine dei 2 minuti di recupero il risultato è rimasto sull'1-0 per i giallorossi.