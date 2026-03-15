Bologna, Italiano sugli infortuni: "Skorupski e De Silvestri guai muscolari, Moro solo una botta"

Al termine del successo per 1 a 0 contro il Sassuolo, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato anche dei tanti problemi fisici accusati dai suoi giocatori nel corso del match:

Vittoria di maturità, con un bellissimo primo tempo...

"Mi è piaciuto il primo tempo, sulla scia della prestazione di giovedì. Bello il primo tempo, abbiamo creato i presupposti per fare qualche altro gol, sono contento per Dallinga. Nel secondo poi loro hanno cambiato sistema e quando è entrato Nzola hanno cercato profondità ci hanno fatto abbassare ma pericoli veri e propri non ne abbiamo corsi. Prepararsi dopo la gara di giovedì contro un Sassuolo che ha giocatori frizzanti, che sta bene, non era facile. Mi dispiace per Skorupski e De Silvestri, sembrano infortuni muscolari, Moro invece ha preso solo una botta, e questa è la giornata di oggi, ma ci prepareremo ".

Ti sei lamentato spesso con Castro. Heggem come sta? Anche Orso ha fatto meglio...

"Quando si subentra e non si ha la possibilità di far gol bisogna pensare per la squadra, proteggere la squadra, poteva darci una mano migliore secondo me. Heggem è rientrato da due allenamenti, vedremo come starà. Oggi avevo pensato di schierare Helland dall'inizio perché spinge forte in allenamento e da qui alla fine non puoi non considerarlo per come si allena. Orso ha fatto bene, abbiamo lavorato tutti da squadra".

Non cambiavi i due esterni d'attacco da un sacco di tempo. Oggi hai cambiato 8 elementi...

"Giovedì-domenica è la situazione più difficile, quando giochi anche alle tre poi sei più costretto a fare cambi. Se Bernardeschi e Rowe avessero giocato oggi avrebbero rischiato di fare come De Silvestri e Skorupski. Gli esterni mi sono piaciuti, hanno risposto bene, era giusto tenerli bene. Sohm, anche Lucumi forse, aveva bisogno di essere cambiato ma lo slot iniziale non ci ha permesso di fare il quinto cambio dopo".