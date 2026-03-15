Bologna, ora la Roma. Italiano: "Importante, ma l'obiettivo in Europa è già raggiunto"

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida vinta di misura dai suoi contro il Sassuolo, al Mapei Stadium. Di seguito le sue dichiarazioni.

Ha rivisto il suo Bologna?

"Sulla scia della partita contro la Roma, il primo tempo mi è piaciuto tantissimo, la palla ha viaggiato con velocità, abbiamo fatto gol e creato i presupposti per farne un'altro. Questo mi piace, significa che la squadra è entrata in campo con la testa giusta e così riesce ad esprimersi nel migliore dei modi. Nel secondo tempo è uscito fuori il Sassuolo, vincere era importante per arrivare bene anche a giovedì".

Sugli infortunati?

"De Silvestri avete visto tutti la dinamica chiara, è un problema al bicipite. Moro ha preso solamente una botta sul fianco. Skorupski sinceramente non lo so, ma anche lui ha sentito qualcosa a livello muscolare, vedremo nei prossimi giorni".

Giovedì contro la Roma è la partita più importante per voi?

"Importante per la competizione che andiamo ad affrontare. All'inizio dell'anno l'obiettivo era di essere, a marzo-aprile, in corsa per qualche competizione. Ci siamo. Abbiamo ancora la possibilità di dire la nostra, andiamo in casa del nostro avversario. L'obiettivo lo abbiamo raggiungo, abbiamo superato il girone, abbiamo vinto il playoff, ora ce la giocheremo. Importante, se dovessimo far bene potremmo fare un percorso bello. Sorteggio? Dispiace solo che una delle due vada fuori, era meglio andare avanti assieme. Vogliamo prepararla bene, con l'atteggiamento avuto oggi".