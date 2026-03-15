Pisa, Hiljmark e la doppietta di Caracciolo: “Sfiorato il terzo, ha sempre fatto benissimo”

Il Pisa trova un successo importante contro il Cagliari, riaccendendo almeno in parte le speranze per questo finale di stagione. Il 3-1 sui sardi è arrivato grazie alla doppietta segnata da Antonio Caracciolo e in conferenza stampa il tecnico Oscar Hiljemark ha così commentato: “Antonio ha sempre fatto benissimo, e ha sfiorato il terzo. Sono contento per lui. Non ho visto il rosso, ma contano i tre punti sia per la città che per i tifosi”.

Qual è l'importanza di Moreo e Calabresi?

"Questo è un gruppo bellissimo, come dissi appena sono arrivato. Loro lavorano tutti i giorni per migliorare e si meritano questi tre punti. Devono godersi questo successo".

Un commento sulla prestazione di Aebischer?

"In inferiorità numerica le cose si complicano, ma ho vsto Michael molto bene e ha fatto una grande partita. Ho pensato di cambiarlo".