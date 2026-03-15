Verona, Frese non demorde: "Crediamo ancora alla salvezza, a Bergamo per vincere"

Il difensore del Verona, Martin Frese, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta interna dei gialloblu contro il Genoa (0-2 a firma di Viinha e Ostigard). Di seguito le sue dichiarazioni: "Penso sia stato un match equilibrato fino alla rete dello 0-1, poi è stato complicato riprenderla e dovevamo spingere di più alla caccia del pareggio. Poi abbiamo preso il secondo gol e la partita è finita 0-2".

Sulle motivazioni da qui alla fine della stagione, aggiunge: "Continuiamo a crederci fino alla fine per il nostro obiettivo. Nella prossima sfida affronteremo una avversaria difficile come l'Atalanta a Bergamo, ma abbiamo dimostrato di poter giocare bene anche contro queste squadre, andiamo lì per cercare di conquistare i tre punti".