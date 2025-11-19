Chivu aspetta i nazionali e prepara il derby. Mkhitaryan continua il recupero

L'Inter prepara l'avvicinamento al derby di domenica sera aspettando il rientro di tutti i nazionali. Ad Appiano Gentile il gruppo squadra è quasi al completo e Cristian Chivu sta già pensando all'undici da schierare titolare contro i rossoneri. Alla Pinetina è rimasto a lavorare Marcus Thuram, non convocato con la propria Nazionale. Il francese aspetta il rientro da titolare che manca dal 30 settembre quando insieme a Lautaro Martinez ha guidato l'attacco nella partita con lo Slavia Praga. Al centro della difesa invece dovrebbe giocare da titolare Acerbi, favorito su De Vrij. Sugli esterni invece Dumfries e Dimarco. Nemmeno a centrocampo dovrebbero esserci particolari sorprese.

Lautaro è tornato, oggi tocca agli azzurri

Rispetto agli ultimi incontri in Nazionale Lautaro Martinez non è stato l'ultimo a rientrare alla Pinetina. L'argentino ha già ripreso ad allenarsi con la squadra e contro il Milan dovrebbe essere titolare al fianco di Marcus Thuram. Oggi invece rientreranno tutti quanti, compresi i cinque gli azzurri Barella, Pio Esposito, Dimarco, Bastoni e Frattesi. L'ultimo a rientrare ad Appiano Gentile sarà Akamji, il cui arrivo è previsto per la giornata di domani.

Avvicinamento al derby, il programma dell'Inter

A partire da oggi la squadra si allenerà sempre al mattino. Domani il gruppo sarà al completo e nel frattempo anche gli infortunati proseguono il programma di recupero. Mkhitaryan è ancora alle prese con il problema muscolare accusato contro il Napoli e sicuramente salterà il derby che più volte lo ha visto protagonista. L'armeno proverà ad esserci la prossima settimana contro l'Atletico Madrid ma non ci sarà nessuna forzatura. Più probabile che possa esserci a partire dal match successivo contro il Pisa.