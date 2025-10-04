Cremonese, la ricetta del ds Giacchetta: "Tanti italiani e Nicola, abituato alle imprese"

Il direttore sportivo della Cremonese, Simone GIacchetta, ha parlato ai microfoni di DAZN nel corso del prepartita della sfida contro l'Inter a San Siro. Fra le sue parole, il dirigente ha spiegato su cosa i grigiorossi hanno puntato per credere alla salvezza dopo il ritorno in massima serie.

L'inizio di campionato è stato ottimo.

"Un ottimo inizio per noi, siamo stati l'ultima promossa in A, quindi con un mercato in salita. Abbiamo pensato di fare un gruppo di italiani, che impattasse subito sul campionato, con un allenatore abituato alle imprese. Perché la salvezza per la Cremonese sarebbe una impresa. L'inizio di campionato è stato buono, ma sappiamo che in A sarà difficile, ma siamo preparati per questo tipo di percorso".

La Cremonese sogna di ripetersi a San Siro. Come dice Nicola, dall'Inter c'è solo da imparare?

"Sicuramente sì, è difficile confermarsi a questi livelli contro queste squadre, questi campioni possono elevare il nostro livello. Un'altra tappa del nostro percorso, siamo contenti di giocare contro l'Inter".