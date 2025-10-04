Inter famelica: Barella firma il poker sulla Cremonese, altro assist di Bonny
L'Inter non si ferma: al 57' ecco il 4-0 sulla Cremonese. Rinvio maldestro di Silvestri, palla a Mkhitaryan che pesca Bonny, il quale aspetta l'inserimento di Barella, che non sbaglia.
Editoriale di Luca Calamai Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
