Ostigard: "A Genova c'è la stessa passione di Napoli. Genoa oggi diverso rispetto al 2022"

Il difensore del Genoa, Leo Ostigard, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport raccontando anche come ha ritrovato i rossoblù: "Ho trovato un Genoa diverso, la squadra è forte. I tifosi, la città, lo stadio mi danno tante emozioni. La passione è la stessa di Napoli, questo mi piace. Ad oggi abbiamo fatto pochi punti, ma Vieira è un grande allenatore e tutti noi lo rispettiamo".

Sui suoi ricordi al Napoli: "Ho giocato in una squadra molto forte, ho imparato tanto e ho segnato in Champions League. Sono ancora in contatto con alcuni ex compagni dello scudetto, Lobotka è un mio amico e ci sentiamo. Anche con Rrahmani".

Sulla partita di domani: "Contro il Napoli proveremo a vincere, tre punti sarebbero importanti per noi. Quella azzurra è una squadra molto forte, è la favorita anche quest'anno per lo scudetto. Il Napoli ha aggiunto alla sua rosa pure De Bruyne, che è veramente forte, ma noi vogliamo vincere".