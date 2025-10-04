Inter-Cremonese, Vardy entra a San Siro. Dumfries, rabbia dopo il cambio
Inter travolgente a San Siro: dopo il quarto gol nerazzurro, Davide Nicola ha inserito Jamie Vardy al posto di Franco Vazquez: l'ex Leicester torna dunque a giocare dopo l'infortunio.
Piccolo caso fra i nerazzurri in occasione del cambio di Dumfries, sostituito da Luis Henrique. Come riferisce DAZN, ha tirato un pugno al pallone appena visto il numero 2 sulla lavagna. Poi dopo i due gol segnati dall'Inter, l'olandese non ha esultato con i compagni continuando a scuotere la testa.
Editoriale di Luca Calamai Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
