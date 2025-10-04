Sassuolo, che tegola per Pieragnolo: lesione del legamento crociato per il difensore

Brutte notizie per il Sassuolo, per Fabio Grosso e soprattutto per Edoardo Pieragnolo. Il difensore classe 2003 si è infortunato e ha sostenuto gli esami del caso per valutare l'entità del problema. Purtroppo le ultime non sono positive: il giocatore ha infatti rimediato una lesione del legamento crociato anteriore della gamba destra.

Ad annunciarlo è il Sassuolo con il seguente comunicato ufficiale: "Gli esami strumentali effettuati a Edoardo Pieragnolo, in seguito a una distorsione al ginocchio destro rimediata nei giorni scorsi, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore. Il calciatore nei prossimi giorni si sottoporrà ad ulteriore controllo ortopedico".

Questo il commento di Fabio Grosso, ieri, dopo il successo del Sassuolo, in conferenza stampa: "Voglio rivolgere un pensiero a Pieragnolo: chi scende in campo deve dare qualcosa in più perchè c'è chi vorrebbe esserci e non può. Abbiamo pensato a lui prima, durante e dopo la partita".