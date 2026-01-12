Cremonese, Nicola: "Il primo gol della Juventus viene da un fallo che non ho capito"

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il ko per 5-0 contro la Juventus: "Si è sbagliato partita nel risultato finale, ma mi è piaciuto il coraggio con cui stavamo giocando, è stata una gara strana. Mi ha fatto innervosire il primo gol fortunoso, può accadere, ma nasce da un fallo su Yildiz che non ho capito, lì mi sono innervosito. Stavamo costruendo e giocando con coraggio, dopo il 2-0, preceduto da un'azione bella nostra, abbiamo subito, poi non siamo stati brillantissimi nelle energie. Abbiamo anche affrontato una Juve competitiva, peccato perché avevamo voglia di misurarci. Dopo il 3-0 diventa difficile. Non vorresti mai mollare, ma subisci al primo errore... Abbiamo sbagliato partita nel risultato, giocando ogni 4 giorni e affrontando avversari del genere, ci sta che noi possiamo pagare dazio".

Che cosa l'ha fatta arrabbiare del rigore revocato?

"Credo di essere sempre sufficientemente tranquillo, ma quello mi sembrava un intervento scomposto. Mi ha fatto innervosire il primo fallo su Yildiz che non ho capito da cui poi abbiamo preso l'1-0. Noi comunque dobbiamo essere bravi a rimanere tranquilli, a non farci innervosire e rimanere disciplinati. Avevamo giocato con voglia di costruire, non siamo stati fortunati e abili dopo a rimanerci. Lo accettiamo. Ho visto una Juventus neanche facile da contenere, bisogna avere gambe, energie, accettare dinamiche da uno contro uno mai facili da risolvere contro giocatori di qualità. Non è stata la nostra miglior partita, ma andiamo avanti".