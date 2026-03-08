Nicola: "Sui calci piazzati c'è qualcosa che non va, dobbiamo essere più strafottenti"

Ancora una sconfitta per la Cremonese, in trasferta sul campo del Lecce. Match sbloccato sugli sviluppi di un corner, confermando quanto i grigiorossi soffrano le palle inattive. Lo ha confermato Davide Nicola, nella conferenza stampa post partita: "E' il quarto gol incassato su queste situazioni, indubbiamente c'è qualcosa che non va. Bisogna trovare soluzioni diverse e le troveremo. Parte dalla fame e dalla rabbia che hai nel leggere le situazioni".

Sul dialogo tra lui e la squadra nello spogliatoio dopo il fischio finale: "Quello che sto dicendo a voi ce lo siamo già detti noi. La Cremonese che vogliamo vedere è quella del secondo tempo. Le partite si sentono per ciò che stanno a rappresentare adesso. Oggi era importante: nessuno vuole sbagliare una partita del genere, ma crei maggiori errori quando sei eccessivamente prudente. Nell'umiltà devi avere una strafottenza diversa".