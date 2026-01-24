Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cremonese, Nicola: "Mercato per centrare la salvezza. Il club sa di cosa abbiamo bisogno"

Cremonese, Nicola: "Mercato per centrare la salvezza. Il club sa di cosa abbiamo bisogno"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 15:08Serie A
Lorenzo Di Benedetto

Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, il tecnico della Cremonese, Davide Nicola, ha presentato la partita in conferenza stampa: “Continuiamo ad inseguire il nostro traguardo con disciplina ed entusiasmo: il cammino è ancora lungo e affrontarlo con energie positive permette di trovare le soluzioni giuste”.

Il Sassuolo viene da un periodo di difficoltà e un calendario piuttosto intenso. Che sfida si aspetta?
“Il Sassuolo è una squadra organizzata, come abbiamo già visto all’andata, e sta facendo il suo campionato. Parlare di neopromossa è un po’ forzato, ha giocato 12 degli ultimi 13 anni in Serie A e dopo un anno difficile ha saputo subito risalire. Sono una società consolidata e una realtà che in questo campionato ha fatto tanto e dimostrato di esserci alla grande. Sarà una partita in cui la qualità dei loro interpreti potrebbe metterci in difficoltà, servirà affrontarli con rispetto e il presupposto che ognuno in questo campionato ha pregi e difetti. Ci siamo preparati per poter fare una partita importante sotto tutti i punti di vista”.

Quali saranno gli indisponibili? Collocolo può giocare?
“Michele è entrato nella scorsa partita e lo reputo ampiamente recuperato, forse avrebbe potuto giocare più minuti ma sarebbe stato un azzardo. Payero è tornato ad allenarsi con la squadra e per lui cerchiamo solo di evitare rischi e averlo disponibile appieno per la prossima partita”.

Questa sessione di mercato sarà improntata all’immediato o a una visione di medio termine?
“Per noi non è una sessione in cui dobbiamo comprare per costruire una squadra, abbiamo fatto un pezzo di cammino e abbiamo chiari i nostri obiettivi e le qualità espresse, così come le aree dove si può migliorare inserendo qualcuno che possa essere d’aiuto nell’immediato. Il mercato di gennaio deve contribuire al raggiungimento dell’obiettivo mentre quello estivo è più improntato ad una visione nel lungo termine. La società sta lavorando con grande dedizione, sappiamo quali sono le caratteristiche che ci interessano. Lasciamo lavorare il direttore, noi pensiamo al resto”.

Crede che nelle ultime partite la Cremo abbia perso la garra di inizio stagione?
“Possiamo vederla anche da un altro punto di vista, forse strada facendo ciò che ha fatto questa squadra ha portato a semplificare il nostro cammino, nonostante i ragazzi abbiano dato prova di crederci ed essere in questo campionato. Il percorso non è finito, ci sono tante battaglie da affrontare e in alcune conta la disciplina, la capacità di leggere velocemente la partita e i momenti. Una cosa è certa: ogni settimana non c’è partita che non esponga a opportunità o ti rimetta sotto esame, ai ragazzi ho detto esplicitamente che la salvezza non si raggiunge subito e lo so per esperienza. Sono dieci mesi di duro lavoro in cui serve avere grandissimo entusiasmo, organizzazione e soprattutto disciplina attraversando momenti e situazioni diverse. Nelle trentotto partite noi abbiamo un solo vantaggio, poterci concentrare ogni settimana sul qui ed ora per affrontare ogni partita consapevoli di avere l’opportunità di fare un ulteriore passo”.

Si aspetta una quota salvezza più alta del solito?
“Io non faccio calcoli, me la aspetto sempre alta. Nel campionato esistono i momenti, dobbiamo arrivare a marzo e vedere come siamo messi e quante partite mancano. Però sono perdite di tempo ed energie inutili, bisogna partire dal presupposto che serve concentrarsi sul proprio percorso e sul proprio cammino. In questo campionato ci sono tantissime squadre di livello, ciò che conta è desiderare fortemente di raggiungere il proprio obiettivo attraverso il lavoro e, ripeto, la disciplina. Non perdo energie su altro e resto focalizzato su questo”.

Che abito dovrà indossare domani la Cremonese?
“Servirà la capacità di capire quanto fondamentale può essere la lettura di alcune situazioni e momenti della partita. Diciamo che la nostra idea è quella di diventare trasformisti, sarebbe perfetto capire che abbiamo una identità mostrata più volte, e poi altre sfaccettature che ci servono per raggiungere il nostro obiettivo. Questo ci dona non solo ricchezza, ma anche la capacità di interpretare meglio alcune situazioni come abbiamo fatto in una partita non semplice come quella contro il Verona”.

La Cremonese ultimamente fatica a segnare. L’impressione è che le difficoltà risiedano a centrocampo…
“Capisco la considerazione, ma non è sempre stato così: se analizziamo il numero di gol fatti non sono negativi. Esistono momenti in cui le cose non riescono benissimo e altri in cui le caratteristiche sono diverse e con esse le interpretazioni. Noi possiamo solo adattarci, e questo è uno spunto di lavoro diverso. E bisogna considerare anche gli equilibri, perché incrementare la qualità espressiva in fase di possesso senza tenere un equilibrio difensivo renderebbe tutto più difficile. Concentriamoci su ciò che siamo in questo momento e sulle caratteristiche dell’avversario”.

Collocolo può essere il primo acquisto di gennaio?
“Il fatto stesso di averlo rivisto sorridere dopo quattro mesi, con l’energia di chi ha fatto fatica a stare fuori, per me è appagante. Parliamo di un ragazzo straordinario e un professionista esemplare, prima dell’infortunio aveva dimostrato che possiamo contare su di lui”.

Il Verona non ha concesso ripartenze, costringendo la Cremo ad optare per un piano gara diverso dal solito…
“Credo che la scorsa sia stata una partita affrontata nel rispetto dell’obiettivo e dei momenti che entrambe stavano attraversando. Ci sono gare in cui si avverte che dare continuità può aiutare lungo il percorso, ed è per questo che non voglio che si perda la misura delle cose: la Cremonese ha fatto molte partite con un attacco dello spazio da parte degli esterni, le mezzali a riempire l’area, e poi ci sono state gare in cui l’interpretazione è stata leggermente diversa. La capacità di passare da tre a quattro ci ha dato dei benefici e ci ha permesso di proseguire nel processo di maturazione, rendendoci consapevoli che possiamo essere di questa categoria. Dobbiamo farlo con il massimo entusiasmo, perché quando fai le cose con l’energia positiva non vedi problemi e anzi ti attivi per trovare le soluzioni”.

La partita di domani dirà chi sta meglio tra Cremonese e Sassuolo?
“Quella di domani è un’altra sfida che ci permette di fare un ulteriore passo in avanti. In ogni caso, la grande capacità che deve avere il nostro ambiente e la nostra squadra è quello di non perdere mai la fiducia. Non ho mai visto raggiungere un obiettivo come il nostro se non al prezzo di sacrifici e difficoltà. Questa è la meraviglia del grande obiettivo che stiamo cercando di perseguire e vogliamo viverlo quotidianamente con chi ci sostiene”.

Articoli correlati
Nicola si gode il ritorno di Collocolo: "È appagante rivederlo sorridere dopo quattro... Nicola si gode il ritorno di Collocolo: "È appagante rivederlo sorridere dopo quattro mesi"
Cremonese, Nicola: "Verona signora squadra, Vardy ha fatto una gara straordinaria"... Cremonese, Nicola: "Verona signora squadra, Vardy ha fatto una gara straordinaria"
Cremonese, Nicola: "Mi rilasso e godo solo se riesco a raggiungere ciò che desidero"... Cremonese, Nicola: "Mi rilasso e godo solo se riesco a raggiungere ciò che desidero"
Altre notizie Serie A
Milan, Allegri: "Visita di Cardinale molto positiva. Momento importante, ci giochiamo... Milan, Allegri: "Visita di Cardinale molto positiva. Momento importante, ci giochiamo la Champions"
Como, standing ovation per Martin Baturina: esce dal campo tra gli applausi scroscianti... TMWComo, standing ovation per Martin Baturina: esce dal campo tra gli applausi scroscianti
Como, ma che gioiello di Kuhn: prodezza a giro di mancino, 5-0 calato al Torino Como, ma che gioiello di Kuhn: prodezza a giro di mancino, 5-0 calato al Torino
"Grazie a quasi tutti": il saluto di Guilbert dopo la rescissione con il Lecce "Grazie a quasi tutti": il saluto di Guilbert dopo la rescissione con il Lecce
Como ingordo, il Torino affonda al Sinigaglia: doppietta Douvikas, arriva il 4-0... Como ingordo, il Torino affonda al Sinigaglia: doppietta Douvikas, arriva il 4-0
Lutto nel mondo del calcio. È morto Giancarlo Cella: vinse lo Scudetto con l'Inter... Lutto nel mondo del calcio. È morto Giancarlo Cella: vinse lo Scudetto con l'Inter nel 1971
Rigore Como, Marelli: "Fatico a vedere tocco di braccio di Maripan". Da Cunha, 3-0... Rigore Como, Marelli: "Fatico a vedere tocco di braccio di Maripan". Da Cunha, 3-0 al Torino
Inter, può finire l'avventura italiana di Palacios: torna in Argentina, la formula... Inter, può finire l'avventura italiana di Palacios: torna in Argentina, la formula
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
Le più lette
1 Perché il Fenerbahce ha deciso di vendere En-Nesyri dopo 38 gol in un anno e mezzo
2 Juventus-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti pensa a Conceicao, scelte obbligate per Conte
3 En-Nesyri in viaggio verso la Juventus, La Stampa lo esalta: "Salto di qualità"
4 Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
5 Lotito furioso dopo la sua telefonata pubblicata sui social: "I giocatori non sono contro Sarri"
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lotito furioso dopo la sua telefonata pubblicata sui social: "I giocatori non sono contro Sarri"
Immagine top news n.1 Juve, incontro tra En-Nesyri e il Fenerbahce per definire l'addio e il passaggio in bianconero
Immagine top news n.2 Il Nottingham Forest promuove il made in Italy: chi sono i 7 giocatori ex Serie A della rosa
Immagine top news n.3 Napoli, ecco Giovane: iniziate le visite presso la clinica milanese La Madonnina
Immagine top news n.4 Giovane è pronto per il Napoli? Il suo tecnico al Corinthians: "Sì, ma lasciate stare Ronaldo"
Immagine top news n.5 Jonathan David svela il retroscena: "Ho trattato col Napoli, ma ho scelto la Juventus"
Immagine top news n.6 L'Inter allunga in classifica. Tutte le probabili formazioni, da Juve-Napoli a Roma-Milan
Immagine top news n.7 Inter esagerata, 6-2 al Pisa e messaggio Scudetto. Chivu: "Tirato fuori l'orgoglio"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.2 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.3 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.4 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, Allegri: "Visita di Cardinale molto positiva. Momento importante, ci giochiamo la Champions"
Immagine news Serie A n.2 Como, standing ovation per Martin Baturina: esce dal campo tra gli applausi scroscianti
Immagine news Serie A n.3 Como, ma che gioiello di Kuhn: prodezza a giro di mancino, 5-0 calato al Torino
Immagine news Serie A n.4 "Grazie a quasi tutti": il saluto di Guilbert dopo la rescissione con il Lecce
Immagine news Serie A n.5 Como ingordo, il Torino affonda al Sinigaglia: doppietta Douvikas, arriva il 4-0
Immagine news Serie A n.6 Lutto nel mondo del calcio. È morto Giancarlo Cella: vinse lo Scudetto con l'Inter nel 1971
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, tegola Candellone? Il giocatore lascia anzitempo il campo per problema alla coscia
Immagine news Serie B n.2 Modena-Palermo, le formazioni ufficiali: a Mendes-De Luca risponde bomber Pohjanpalo
Immagine news Serie B n.3 Padova, Andreoletti: "Non parliamo di Serie A. Col SudTirol è scontro diretto per la salvezza"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 21ª giornata: notte fonda per il Pescara, scintille al 'Pata Stadium'. Bene la Juve Stabia
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Gregucci: "A Catanzaro dovremo fare una partita seria". E su Esposito...
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia-Entella, le formazioni ufficiali: Abate in tribuna. Ma conferma il 3-5-1-1
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 23ª giornata: cade l'Union Brescia, sorride il Benevento. Il Latina non si ferma più
Immagine news Serie C n.2 Tra rossi e rigori, la Cavese non ci sta. Prosperi: "Veniamo sempre puniti con leggerezza..."
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 23ª giornata: dopo i primi 45', sorride il Benevento. Sotto di un gol, invece, il Brescia
Immagine news Serie C n.4 Zamuner: "Sapevo di aver costruito una squadra forte, ma il mio Vicenza ha sorpreso tutti"
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: dopo Capuano, il Giugliano riparte da Di Napoli
Immagine news Serie C n.6 Giugliano, ecco il nuovo tecnico: panchina affida a mister Di Napoli. È il quarto della stagione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Lazio, il Via del Mare sembra stregato per Sarri
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Pisa, Chivu vuole una reazione immediata dopo la Champions
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Si chiude l'avventura di Bertucci al Parma Women. La giocatrice fa intanto rientro alla Juve
Immagine news Calcio femminile n.2 Rusek: "Aver firmato con la Juventus Women è il sogno di infanzia che si realizza"
Immagine news Calcio femminile n.3 Altro step in avanti per Mallardi: stabilmente aggregata alla prima squadra della Juve Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, nuovo rinforzo per la porta: accordo fino al 2028 con Larissa Rusek
Immagine news Calcio femminile n.5 Genoa Women, rottura del crociato per Di Bari: ieri l'operazione al ginocchio
Immagine news Calcio femminile n.6 Non c'è spazio alla Juve, Alessia Capelletti cambia: giocherà 6 mesi al Como Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?