Cremonese, Nicola: "Mi rilasso e godo solo se riesco a raggiungere ciò che desidero"

Davide Nicola, tecnico della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 contro l'Hellas Verona: "Chi lotta per il nostro obiettivo è difficile possa inanellare vittorie su vittorie. Devo fare i complimenti ai ragazzi, hanno interpretato una gara difficile contro una squadra che ha mezzi importanti, la abbiamo interpretata in maniera diversa rispetto all'andata e questo mi rende orgoglioso, mettendoci un vestito diverso da quello in cui siamo abituati. Ci sono partite in cui devi essere geometricamente bello e altre in cui devi lottare. Bravo lo staff e bravi i nostri tifosi".

Avevate assenze.

"Dobbiamo fare di necessità virtù, soprattutto a centrocampo. Per noi era importante poterci trasformare da 3 a 4 contro una squadra che aveva attaccanti molto veloci. Dobbiamo continuare così, so che stanno dando il 110%, so che questi punti non bastano, ma ogni singola partita conta, quella può farti fare il passo verso il nostro obiettivo".

Si rilassa ogni tanto a guardare le cose belle che fa?

"Mi rilasso e mi godo le cose solo se riesco a raggiungere ciò che desidero, sennò sono talmente impegnato e immerso nel percorso che il mio godimento è quello, lavorare. La Cremonese ha voglia di ritagliarsi uno spazio in questo mondo, dobbiamo mettere il massimo impegno e quando raggiungiamo ciò che desideriamo ci viene ancora più energia".