Milan-Pisa, Gilardino: "Vogliamo una partita di personalità. Emozionante tornare qui"

Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla partita contro il Milan. Ecco le sue parole:

Sul ritorno a San Siro

"Sempre emozionante tornare in questo stadio dove ho vissuto stagioni stupende. Ci torno in altre vesti, siamo coscienti delle difficoltà che ci aspettano ma abbiamo il desiderio di fare una partita importante".

Pisa con Tramoni, Nzola e Meister

"Bisognerà mantenere grandissimo equilibrio e sacrificio da parte dei nostri tre attaccanti. Ma allo stesso tempo la consapevolezza di poter determinare in ogni momento quando abbiamo la palla. Vogliamo fare una partita di personalità".

Su Albiol

"Raul è un campione in tutti i sensi. Porta professionalità, leadership e gestione in campo. È un valore aggiunto, ci è voluto un po' di tempo per arrivare alla forma e adesso questa è la seconda partita da titolare. Mi auguro che faccia una grande gara".