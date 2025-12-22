Supercoppa Italiana, il Napoli torna a vincere dopo 11 anni: l'albo d'oro
Con la vittoria contro il Bologna, il Napoli torna a vincere dopo 11 anni la Supercoppa Italiana e si porta a casa il 3° trofeo, staccando la Roma e portandosi a -2 dalla Lazio. Questo l'Albo d'Oro della competizione
L'ALBO D'ORO DELLA SUPERCOPPA ITALIANA
1988: Milan
1989: Inter
1990: Napoli
1991: Sampdoria
1992: Milan
1993: Milan
1994: Milan
1995: Juventus
1996: Fiorentina
1997: Juventus
1998: Lazio
1999: Parma
2000: Lazio
2001: Roma
2002: Juventus
2003: Juventus
2004: Milan
2005: Inter
2006: Inter
2007: Roma
2008: Inter
2009: Lazio
2010: Inter
2011: Milan
2012: Juventus
2013: Juventus
2014: Napoli
2015: Juventus
2016: Milan
2017: Lazio
2018: Juventus
2019: Lazio
2020: Juventus
2021: Inter
2022: Inter
2023: Inter
2024: Milan
2025: Napoli
RANKING SUPERCOPPA ITALIANA
Juventus 9 vittorie
Inter 8
Milan 8
Lazio 5
Napoli 3
Roma 2
Fiorentina 1
Parma 1
Sampdoria 1
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.