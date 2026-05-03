TMW Crisi Milan, fischi dal settore ospiti del Mapei a fine gara. E la squadra non va sotto la curva

Pioggia di fischi per il Milan dal gremitissimo settore ospiti del Mapei dopo il ko col Sassuolo per 2-0. La squadra rossonera, secondo quanto raccolto da TMW, si è fermata poco dopo la metà campo senza andare sotto la curva e la curva milanista non ha gradito fischiando ancora di più.

Brutto periodo per la truppa di mister Allegri, che ha vinto una sola partita nelle ultime cinque e sta vedendo complicarsi - all'improvviso - la propria corsa verso la Champions.

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