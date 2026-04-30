D'Aversa: "I ragazzi mi seguono dal primo giorno, risolte alcune problematiche di atteggiamento"

Mister Roberto D'Aversa, intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro l'Udinese, è tornato anche sul pareggio con la capolista Inter e sul suo inserimento graduale da allenatore del Torino. Di seguito le sue dichiarazioni: "Dal primo giorno mi stanno seguendo, non è solo il secondo tempo contro l'Inter. C'è stata qualche problematica di atteggiamento, ma sono tutte situazioni risolte. Non ci sono dubbi, me lo dimostrano in allenamento. Domani in partita dobbiamo avere un atteggiamento per prenderci il massimo contro una grande squadra come l'Udinese. Dopo il gol segnato da Vlahovic su rigore...Vlasic, scusate, c'è Ebosse che prende subito la palla ed è il segnale che si voleva recuperare il risultato contro i futuri campioni d'Italia"

Qual è il nuovo obiettivo del suo Toro?

"Ad oggi ragioniamo su Udine, se facessimo risultato pieno...Dobbiamo avere l'atteggiamento del secondo tempo contro l'Inter: non è cambiato l'Inter, siamo cambiati noi. Ed è l'atteggiamento che voglio domani. L'obiettivo è finire nel migliore dei modi, magari nella parte sinistra della classifica".

Il casting aperto per il futuro può essere una motivazione in più?

"La gara contro l'Inter, o in generale da quando sono arrivato, c'è la squadra che segue l'allenatore. Bisogna ragionare sull'ambizione di migliorare. Non è solo l'allenatore che deve tenere alta l'attenzione, è tutto l'ambiente che deve evitare che si ripeta il finale dell'anno scorso. L'importanza di questi colori va oltre a tutto, bisogna finire il campionato nel miglior modo possibile".

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