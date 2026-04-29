De Rossi al Torino? Cairo risponde: "No, stiamo valutando una permanenza di D'Aversa"

Urbano Cairo, presidente del Torino e di RCS MediaGroup, ha presenziato al Grande Arrivo del Giro d'Italia a Roma per poi soffermarsi in alcune dichiarazioni ai media presenti, tra cui Gazzetta.it. L'attenzione è finita sulla panchina granata, dopo l'intervento in extremis di Roberto D'Aversa arrivato a campionato in corso per salvare la nave. Con una domanda curiosa sulla possibilità di vedere invece Daniele De Rossi, attuale tecnico del Genoa, a lavorare al Toro.

"Lo conosco, sta facendo bene ed è una brava persona. Ma come allenatore non ho preso in considerazione l'ipotesi in quanto oggi abbiamo D'Aversa", ha dichiarato il numero uno granata. "Stiamo valutando per una possibile permanenza, vedremo se ci saranno le basi. Ne parleremo con lui e Petrachi per scegliere e prendere la decisione migliore". Ricordiamo, tuttavia, che da accordi pregressi D'Aversa al momento ha un contratto valido fino al termine della stagione corrente (30 giugno precisamente) e servirà rinnovarlo per estendere la permanenza in granata.

Prima, dunque, la conclusione del campionato. Dopodiché si prenderanno le decisioni opportune in merito al futuro allenatore. Intanto Cairo ha espresso un parere anche sulla possibilità di assistere al commissariamento della FIGC: "Abbiamo un presidente del CONI che ha detto che farà le cose in modo attento e regolare, che non sentirà pressioni, ammesso che ce ne siano. Buonfiglio? È lì per rispettare regolamenti. Siamo in buone mani. Poi ci possono essere idee diverse, ma abbiamo un presidente del CONI capace. Ci affidiamo a lui, ieri mi è sembrato abbastanza chiaro".