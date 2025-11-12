Da Cunha: "Non sono sorpreso da questo Como. Fabregas e il suo staff sono troppo forti"

Lucas Da Cunha, centrocampista e capitano del Como, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così del momento che sta vivendo la squadra di Fabregas: "Stiamo bene, dobbiamo prendere questa sosta per lavorare e andare avanti".

Si aspettava di iniziare così bene la stagione?

"Sì, lavoriamo bene ogni giorno per questo. Credo che oggi stiamo bene, siamo a posto e non sono sorpreso. Se continuiamo così, penso che faremo ancora meglio".

Quando è arrivato a Como, avevate appena perso 2-0 contro il Cagliare ed eravate in zona playout in Serie B. Oggi avete pareggiato 0-0 contro i sardi, ma le cose sono cambiate radicalmente. Si aspettava potesse accadere?

"Veramente, se sono onesto, devo dire che non pensavo cambiassero così tanto. Oggi quando vedo la mia strada e il mio percorso sono molto contento".

Quanto ha influito in Fabregas nella sua crescita?

"Lui mi ha cambiato ruolo, credo che così vada molto meglio. Prima giocavo esterno, ma non faccio molti uno contro uno e in Serie A questo è importante. A centrocampo va meglio".

Che cos'è che c'era prima a Como e c'è ancora oggi?

"Il lavoro. Abbiamo uno staff e il mister che veramente sono troppo forti, ogni giorno vediamo che possiamo crescere e fare tante cose belle".