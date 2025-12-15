Como, Da Cunha: "Pronti per stasera, abbiamo lavorato bene in questa settimana"

Lucas Da Cunha, centrocampista del Como, è stato intervistato ai microfoni di Dazn prima del calcio d'inizio di Roma-Como, gara valevole per la quindicesima giornata di Serie A. Il giocatore lariano, simbolo della squadra, ha parlato della preparazione settimanale e della voglia di tornare al gol dopo l'ottima prestazione dello scorso anno all'Olimpico.

Per voi, per il Como, tu che sei una bandiera di questa squadra, che settimana è stata, soprattutto come arrivate qui all'Olimpico?

"Tutte le partite sono importanti per noi. Abbiamo lavorato molto bene questa settimana per fare un risultato qui, perché per la continuità è molto importante. Vediamo cosa succede, ma siamo pronti per stasera".

L'anno scorso qui hai segnato e nonostante i tanti minuti impiegati quest'anno sul campo non stai riuscendo a trovare né gol né assist. Un po' ti sta mancando e soprattutto oggi ci provi?

"Certo, mi piace tanto fare gol o assist e quest'anno non ho ancora fatto, solo in Coppa Italia. L'anno scorso ho fatto un bel gol qui e se posso fare ancora quest'anno sono molto felice".