Como, Da Cunha: "La Roma pressa, è la nostra identità. Difficile dopo il 4-0 con l'Inter"

Lucas Da Cunha, centrocampista del Como, ha rilasciato delle dichiarazioni nel pre-partita contro la Roma ai microfoni di Sky Sport: “A loro piace pressare forte, è la nostra identità. Vediamo cosa succede questa sera, vedremo come abbiamo lavorato in settimana”.

A livello emotivo il ko per 4-0 contro l’Inter può infierire?

“Dopo una partita così è difficile, ma siamo ritornati subito al lavoro. Abbiamo fatto una bella settimana e stasera siamo pronti”.