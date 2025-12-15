Como, Da Cunha: "La Roma pressa, è la nostra identità. Difficile dopo il 4-0 con l'Inter"
Lucas Da Cunha, centrocampista del Como, ha rilasciato delle dichiarazioni nel pre-partita contro la Roma ai microfoni di Sky Sport: “A loro piace pressare forte, è la nostra identità. Vediamo cosa succede questa sera, vedremo come abbiamo lavorato in settimana”.
A livello emotivo il ko per 4-0 contro l’Inter può infierire?
“Dopo una partita così è difficile, ma siamo ritornati subito al lavoro. Abbiamo fatto una bella settimana e stasera siamo pronti”.
