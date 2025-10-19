Como, Da Cunha al 45': "Siamo molto contenti, ma dobbiamo fare ancora meglio"
Lucas Da Cunha, centrocampista del Como, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del secondo tempo con la Juventus: "Lavoriamo sempre a questo tipo di situazioni in allenamento per fare gol, siamo molto contenti ma dobbiamo continuare così e fare ancora meglio".

