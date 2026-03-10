Da Oddo a Mihajlovic e non solo. Marusic entra nel club dei difensori goleador della Lazio

"Sicuramente è un gol molto importante per tutti noi, volevamo conquistare questi tre punti e ci siamo riusciti". Adam Marusic è l'uomo copertina di una Lazio che torna vincere in campionato. Il 2-1 dell'Olimpico contro il Sassuolo, nel posticipo della 28^ giornata di Serie A, è maturato proprio grazie al gol nel recupero dell'esterno difensivo classe '92.

Una caratteristica, quella di farsi trovare pronto in zona gol, che accompagna il serbo da sempre. A testimoniarlo anche un dato statistico: Marusic è infatti diventato il 5° difensore della Lazio a segnare almeno 15 reti in Serie A: dopo Massimo Oddo, Leandro Remondini, Paolo Negro e Sinisa Mihajlovic. Un cclub di tutto rispetto

"Mi capita spesso durante gli allenamenti di provare anche da centravanti - ha commentato lo stesso serbo nel post gara -, mancavano pochi minuti e la testa mi diceva di buttarmi in attacco. Peccato soltanto per lo stadio vuoto, per me l’Olimpico pieno è un fattore importante. Rispetto la decisione degli ultras, spero possano tornare prima possibile e tocca a noi riconquistarli con atteggiamenti e prestazioni positive".