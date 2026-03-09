Marusic: "Ho fatto un gol molto pesante. Salvezza? Siamo la Lazio, abbiamo altri obiettivi"

Adam Marusic, terzino destro della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così della vittoria per 2-1 contro il Sassuolo, arrivata con una sua rete al 92': "Sicuramente è un gol molto pesante, è troppo importante per noi in questo momento, sono troppo felice. Dobbiamo continuare così".

Gila ha detto che il vostro obiettivo è la salvezza. Veramente avete parlato di questo in spogliatoio?

"No, sinceramente. Dobbiamo trovare motivazioni ogni partita, ogni gara deve essere una finale senza Europa. Non abbiamo parlato di salvezza, siamo la Lazio, gli obiettivi sono altri nella nostra testa".