È derby di Milano per la porta: nel mirino c'è Caprile. Ma l'Inter pensa anche a Meret

L’Inter comincia a pianificare il futuro della propria porta. Con Yann Sommer che nel 2026 compirà 37 anni, la dirigenza nerazzurra ha già iniziato a valutare possibili alternative per raccoglierne l’eredità. Tra i profili monitorati, secondo La Gazzetta dello Sport, ci sono tre nomi in particolare: Elia Caprile, Alex Meret e Noah Atubolu, giovane promessa del Friburgo.

Soprattutto Caprile, cresciuto nel settore giovanile del Bari, sta attirando l’attenzione grazie alle sue prestazioni convincenti. Dopo mezza stagione in ombra al Napoli, ha trovato continuità a Cagliari, dove si sta affermando come uno dei portieri top in serie A. Il suo nome, infatti, è seguito non solo dall’Inter, ma anche dal Milan, che lo considera un’opzione interessante per il futuro.

Meret, invece, rappresenta un profilo già affermato in Serie A, mentre Atubolu, 23 anni, è considerato uno dei portieri più promettenti in Germania. Gioca da titolare nel Friburgo e si è distinto anche con la Nazionale Under 21 tedesca. L’Inter lo tiene sotto osservazione, ma la concorrenza internazionale è alta.