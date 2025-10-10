Scatta il derby di mercato, QS in prima pagina: "Inter e Milan su Caprile"

È un dato di fatto che entrambi i club meneghini potrebbero rimanere senza portiere titolare al termine della stagione. Sia Mike Maignan del Milan che Yann Sommer all'Inter sono in scadenza di contratto e il prossimo 30 giugno 2026 potrebbero seriamente salutare per sbarcare altrove, in un altro club, senza rinnovo. Ma rossoneri e nerazzurri avrebbero già le idee chiare in proposito: "È già mercato: derby milanese per Caprile", titola in taglio basso e in prima pagina il Quotidiano Sportivo.

Non è la prima volta che il nome di Elia Caprile, estremo difensore italiano e classe 2000, venga accostato all'Inter. Ma nelle ultime ore avrebbe preso quota anche l'ipotesi ingaggio del Milan, che come i "cugini" tiene gli occhi puntati sul giocatore che si sta mettendo in risalto in questo inizio di stagione con la maglia rossoblù indosso. Il Cagliari, appunto, ne detiene il cartellino valido fino al 30 giugno 2029 dopo averlo rilevato dal Napoli.

Queste le ultime parole di Caprile sul suo futuro dopo tutti i riconoscimenti avuti fin qui per l'avvio di stagione strepitoso tra i pali del Cagliari: "Sicuramente i complimenti fanno piacere però rimango concentrato solo sul lavoro, sull’allenarmi forte per aiutare il club a raggiungere la salvezza. I complimenti indubbiamente fanno piacere però mi concentro molto di più sul lavoro, sull’allenarmi e sul cercare di migliorare e vedere dove questo impegno mi porterà".