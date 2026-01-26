Da Roma, la Lazio pronta a chiudere il portiere Luigi D'Alessio: è il nipote del cantante Gigi

Un altro giovane potrebbe presto sbarcare nella Capitale, alla Lazio. Secondo quanto riferito da Radio Laziale, i biancocelesti sarebbero vicini a definire il trasferimento di Luigi D'Alessio, portiere classe 2007 del Benevento e nipote del celebre cantante Gigi D'Alessio, che nei giorni scorsi è stato ospite proprio nel centro sportivo di Formello.

Come riferito dall'emittente capitolina, il ragazzo dovrebbe però aggregarsi alla Primavera di Francesco Punzi. In questa stagione D'Alessio finora ha fatto la spola tra la Serie C e la Primavera 2, dove militano le formazioni campane.

Tuttavia, è stato impiegato dal Benevento Primavera soltanto in un'occasione, nella sfida di Coppa Italia persa per 2-1 contro l'Udinese. Mai usato, invece, da Antonio Floro Flores in Serie C.