Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 29^ giornata di campionato
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 29^ giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: De Ketelaere, Raspadori, Ederson.
Squalificati: nessuno.
BOLOGNA
Indisponibili: nessuno.
Squalificati: Ferguson.
CAGLIARI
Indisponibili: Belotti, Borrelli, Deiola, Felici, Idrissi, Mazzitelli, Mina.
Squalificati: nessuno.
COMO
Indisponibili: Addai.
Squalificati: nessuno.
CREMONESE
Indisponibili: Collocolo, Moumbagna, Baschirotto.
Squalificati: Pezzella.
FIORENTINA
Indisponibili: Lamptey, Lezzerini, Sabiri.
Squalificati: nessuno.
GENOA
Indisponibili: Baldanzi.
Squalificati: Masini
HELLAS VERONA
Indisponibili: Bernede, Lovric, Lirola, Serdar, Bella-Kotchap, Slotsager.
Squalificati: nessuno.
INTER
Indisponibili: Lautaro Martinez, Calhanoglu
Squalificati: nessuno.
JUVENTUS
Indisponibili: Holm.
Squalificati: nessuno.
LAZIO
Indisponibili: Cataldi, Provedel, Rovella.
Squalificati: nessuno.
LECCE
Indisponibili: Gaspar, Berisha, Camarda.
Squalificati: nessuno.
MILAN
Indisponibili: Gabbia, Loftus-Cheek.
Squalificati: Rabiot.
NAPOLI
Indisponibili: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Davi Neres, Vergara, Lobotka, McTominay.
Squalificati: nessuno.
PARMA
Indisponibili: Almqvist, Bernabe, Frigan.
Squalificati: nessuno.
PISA
Indisponibili: Denoon, Scuffet.
Squalificati: nessuno.
ROMA
Indisponibili: Dovbyk, Ferguson, Soule, Dybala.
Squalificati: Ndicka.
SASSUOLO
Indisponibili: Cande, Pieragnolo, Boloca, Fadera.
Squalificati: nessuno.
TORINO
Indisponibili: Aboukhlal.
Squalificati: nessuno.
UDINESE
Indisponibili: Bertola, Zemura, Zanoli.
Squalificati: nessuno.
