Dal Portogallo: Milan e Bologna seguono Alex Amorim, 20enne centrocampista dell'Alverca

Il City Football Group e il Milan hanno seguito con attenzione l’ultimo match tra Estoril e Alverca per osservare da vicino Alexsandro Amorim de Freitas Filho, giovane centrocampista brasiliano di appena 20 anni. Nonostante la sconfitta, il talento brasiliano ha firmato il gol della bandiera per gli ospiti con una splendida conclusione da fuori area, confermando le qualità che già avevano attirato l’interesse degli scout inglesi e italiani.

Amorim potrebbe diventare un affare per l’Alverca. Acquistato all’inizio della stagione per 2 milioni di reais (circa 300 mila euro), con il Fortaleza che mantiene il 50% dei diritti economici, il centrocampista ha ora una valutazione di 6 milioni di euro per l’80% del cartellino. Numerosi club hanno già chiesto informazioni sul giocatore, il cui contratto è valido fino al 2028.

Interpellato dopo la partita, Amorim ha mostrato grande maturità: "Tutti i calciatori sognano di giocare ai massimi livelli, ma ora la mia attenzione è sull’Alverca e sull’obiettivo di mantenere la categoria. Lavoro giorno dopo giorno per questa maglia". Il giovane è già stato accostato a Deco, ex Alverca e simbolo del calcio portoghese a livello internazionale. Oltre al Milan, riporta Record, il ragazzo è seguito anche dal Bologna, da squadre francesi e olandesi, oltre che dai principali club portoghesi.