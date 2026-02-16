TMW
Juventus, Chiellini in Lega Serie A: "Saluterò Marotta". Poi soltanto "no comment"
TUTTO mercato WEB
Giornata di assemblea all'interno della sede della Lega Serie A, con Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, che è stato il primo ad arrivare. Mentre proseguono le polemiche per la direzione di gara di La Penna nella gara di sabato scorso tra Inter e Juve, l'ex capitano bianconero non ha risposto alle poche domande che gli sono state fatte dai giornalisti presenti, salvo che pronunciare un "sì", con toni molto bassi, in risposta alla domanda sul se saluterà Giuseppe Marotta, presidente del club nerazzurro.
Nel video di TMW l'arrivo dello stesso Chiellini in Lega, a Milano, con gli altri dirigenti che arriveranno tra pochi minuti.
