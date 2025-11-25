Miretti fa rima con Spalletti: rispolverato, stasera la prima da titolare con la Juventus 25/26

Ci sono diverse novità nelle scelte di formazione di Luciano Spalletti per la partita che questa sera alle ore 21:00 vede impegnata la sua Juventus sul campo del Bodo/Glimt nella 5^ giornata della Fase Campionato di Champions League.

Quella che balza sicuramente più agli occhi riguarda la presenza dal primo minuto a centrocampo di Fabio Miretti. Sì, perché il talentuoso classe 2003 è al debutto da titolare della Juventus in questa stagione, per lui cominciata in ritardo per via di un infortunio che in un certo senso è però anche il motivo della sua permanenza. Sì, perché in estate Miretti sembrava pronto a fare le valigie, tra chi lo voleva c'era in particolare il Napoli dell'ex dirigente juventino Manna. Poi però appunto il problema fisico ha fermato l'addio.

Da quando è arrivato Spalletti, poi, si è ricominciato a vedere in azione anche Miretti. Mai impiegato da Tudor, da quando sulla panchina della Vecchia Signora siede Spalletti, invece, per il centrocampista si sono aperte nuove occasioni. Fino ad oggi giusto per un paio di subentri: 7 minuti nella scorsa gara di Champions con lo Sporting (l'esordio europeo dello Spalletti bianconero) e 24 sabato scorso al Franchi per la Fiorentina. Ora tocca a lui dal primo minuto, la fiducia da parte del suo allenatore c'è tutta.