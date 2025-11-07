TMW Parma, Miretti nel mirino. La Juventus però non ha intenzione di cederlo a gennaio

Il Parma ha messo nel mirino Fabio Miretti per il mercato di gennaio. Il centrocampista è finito nel mirino del club ducale, ma è difficile che la situazione si possa sbloccare. Da una parte c'è la Juventus che, in estate, aveva in mano delle proposte del Napoli ma che poi ha deciso di tenerlo: con l'arrivo di Luciano Spalletti il suo fascicolo - come quasi tutti gli altri - si riapre, ma senza fretta. Lo stesso giocatore vorrebbe giocarsi le proprie carte in bianconero, finora escluso a causa di un infortunio occorso nella sfida in famiglia contro la Next Gen prima dell'inizio del campionato.

In estate era stato il suo agente, Giovanni Branchini, a spiegare quale fosse la situazione. "Fabio è arrivato alla Juve all’età di nove anni ed è legatissimo all’ambiente. Per lui potrebbe ripetersi un percorso come quelli di Claudio Marchisio e Paolo De Ceglie che, dopo i prestiti a Empoli e Siena, sono rientrati alla base molto più maturi e pronti, al di là delle qualità dei singoli atleti, facendo molto bene".

Dunque bisogna attendere. Il Parma vorrebbe affondare ma è molto complicato che possa arrivare a Miretti. Anche e non solo per la posizione in classifica dei ducali, finora abbastanza deficitaria.