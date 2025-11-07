Como, su Ramon torna il Real, mentre il Parma pensa a Miretti: le top news delle 22

Jacobo Ramon sta vivendo un impatto sorprendente in Serie A con la maglia del Como, ma a Madrid osservano attentamente ogni sua mossa. Il centrale classe 2005, cresciuto nella cantera merengue, si è imposto fin da subito in Italia: titolare in sette delle prime dieci gare di campionato e già sesto giocatore più utilizzato da Cesc Fabregas, che ne ha fatto un pilastro della seconda miglior difesa del torneo.

Il premio 'Philadelphia Coach Of The Month' di ottobre per la Serie A è stato assegnato all’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Roma-Udinese, in programma domenica 9 novembre 2025 alle ore 18.00 allo stadio “Olimpico” di Roma.

Il Parma ha messo nel mirino Fabio Miretti per il mercato di gennaio. Il centrocampista è finito nel mirino del club ducale, ma è difficile che la situazione si possa sbloccare. Da una parte c'è la Juventus che, in estate, aveva in mano delle proposte del Napoli ma che poi ha deciso di tenerlo: con l'arrivo di Luciano Spalletti il suo fascicolo - come quasi tutti gli altri - si riapre, ma senza fretta. Lo stesso giocatore vorrebbe giocarsi le proprie carte in bianconero, finora escluso a causa di un infortunio occorso nella sfida in famiglia contro la Next Gen prima dell'inizio del campionato.