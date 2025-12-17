Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Dal rinnovo mancato al gelo fino al patto: Maignan e il Milan, il finale è ancora da scrivere

Dal rinnovo mancato al gelo fino al patto: Maignan e il Milan, il finale è ancora da scrivere
Ivan Cardia
Oggi alle 13:30Serie A
Ivan Cardia

"Credo che la cosa più importante sia ciò che posso fare ogni giorno”. Da Riyadh, Mike Maignan risponde così a chi gli chiede novità sul suo contratto con il Milan, in scadenza a fine stagione e in questo momento molto lontano dal rinnovo: “Certo che il mio futuro fa parlare - ha proseguito il portiere rossonero -, ma non è una cosa che mi deve disturbare. Devo essere concentrato per dare il massimo. Oggi non penso che sia il momento di parlare del mio futuro, abbiamo una partita molto vicina. Devo dare il massimo domani sera e vedere cosa succede dopo".

Dal rinnovo mancato al patto. Passando per il grande freddo. La verità è che Maignan si aspettava che il problema, a oggi, non ci fosse. La scorsa primavera, la tavola era pressoché apparecchiata per dirsi di nuovo sì, e allungare l’accordo. Poi il passo indietro e il grande gelo tra le parti, con il rinnovo finito nel limbo. Con l’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo, come ha raccontato lo stesso dirigente, è arrivato un patto: non mettersi pressione a vicenda, arrivare a fine stagione concentrandosi sul campo. Trattando, sì: il Milan rimetterà sul piatto un’offerta attorno ai 5 milioni di euro. Ma con la consapevolezza che, molto probabilmente, il treno è passato.

Finale già scritto? Non proprio: come Tare, anche Massimiliano Allegri è un fattore. Il feeling con il livornese è forte, come pure quello tra Maignan e lo zoccolo duro della squadra, che di Mike - specie ora che è tornato Magic - non si priverebbe volentieri. Proprio quella fiducia non percepita in un momento delicato, però, ha reso traballante il destino comune, anche se, come ha detto di recente lo stesso Tare, a Milano il portiere francese è felice e rimarrebbe volentieri. Il Milan, però, deve guardarsi attorno, con un ventaglio molto ampio di alternative: in Italia piacciono, per esempio, Suzuki del Parma e Caprile del Cagliari. All’estero la lista è ancora più lunga: Robin Risser del Lens e Berke Ozer del Lille, ma anche Noah Atubolu del Friburgo. Il casting è aperto: l’ultima volta che un portiere ha salutato a parametro zero (Donnarumma, sostituito proprio da Maignan) l’operazione è stata parecchio felice.

Articoli correlati
Maignan: "Al Milan vieni per vincere. Non posso fare paragoni con l'anno dello Scudetto"... Maignan: "Al Milan vieni per vincere. Non posso fare paragoni con l'anno dello Scudetto"
Maignan glissa sul rinnovo col Milan: "Il mio futuro fa parlare, ma ciò non mi deve... Maignan glissa sul rinnovo col Milan: "Il mio futuro fa parlare, ma ciò non mi deve disturbare"
Milan, Maignan: "Non è il momento di parlare del mio futuro. Testa a domani" Milan, Maignan: "Non è il momento di parlare del mio futuro. Testa a domani"
Altre notizie Serie A
Napoli, primo allenamento a Riad: out Olivera, Lukaku lavora in gruppo TMWNapoli, primo allenamento a Riad: out Olivera, Lukaku lavora in gruppo
Italia, è il Mondiale più ricco di sempre: 655 milioni di dollari dalla FIFA, 50... Italia, è il Mondiale più ricco di sempre: 655 milioni di dollari dalla FIFA, 50 a chi vince
Il Milan ha inviato la prima offerta ufficiale al West Ham per Fullkrug: tutti i... Il Milan ha inviato la prima offerta ufficiale al West Ham per Fullkrug: tutti i dettagli
Napoli, insieme a Conte parlerà Giovanni Di Lorenzo in conferenza Live TMWNapoli, insieme a Conte parlerà Giovanni Di Lorenzo in conferenza
Il messaggio di Del Piero alla Juventus: "È un anno non semplice, ma niente è impossibile"... Il messaggio di Del Piero alla Juventus: "È un anno non semplice, ma niente è impossibile"
Napoli, a breve le parole di Conte alla vigilia della semifinale col Milan Live TMWNapoli, a breve le parole di Conte alla vigilia della semifinale col Milan
Napoli, l'emergenza si sente: aggregati anche quattro Primavera per la Supercoppa... Napoli, l'emergenza si sente: aggregati anche quattro Primavera per la Supercoppa
Maignan: "Al Milan vieni per vincere. Non posso fare paragoni con l'anno dello Scudetto"... Maignan: "Al Milan vieni per vincere. Non posso fare paragoni con l'anno dello Scudetto"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: la toppa per Dumfries. Milan: i sensati calcoli di Allegri. Napoli: tre appunti a Conte. Fiorentina: l’ultima mossa per la salvezza. E una cosa su Pinamonti
Le più lette
1 Inter: la toppa per Dumfries. Milan: i sensati calcoli di Allegri. Napoli: tre appunti a Conte. Fiorentina: l’ultima mossa per la salvezza. E una cosa su Pinamonti
2 Frattesi e colpi a zero. Tuttosport in apertura sul calciomercato Juve: "Svolta al centro"
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 dicembre
4 La Juventus fa sul serio per Frattesi: tutti i dettagli. Schlager e Timber le alternative
5 De Rossi chiama l'amico Dzeko al Genoa. Primi contatti per capire la fattibilità dell'operazione
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia, è il Mondiale più ricco di sempre: 655 milioni di dollari dalla FIFA, 50 a chi vince
Immagine top news n.1 Maignan glissa sul rinnovo col Milan: "Il mio futuro fa parlare, ma ciò non mi deve disturbare"
Immagine top news n.2 Allegri da Riyadh: "Fullkrug? Il nostro mercato è recuperare gli indisponibili. Vedremo dopo la Supercoppa"
Immagine top news n.3 Quando si gioca? Quanto si vince? Dove vederla? Tutto quello che c’è da sapere sulla Supercoppa
Immagine top news n.4 De Rossi chiama l'amico Dzeko al Genoa. Primi contatti per capire la fattibilità dell'operazione
Immagine top news n.5 Milan, Gimenez si opererà alla caviglia: l'attaccante starà fuori almeno sei settimane
Immagine top news n.6 Inter, l'infortunio di Dumfries apre il mercato? Norton-Cuffy come idea, seguito Belghali
Immagine top news n.7 Torino, ecco chi rischia il taglio a gennaio: il ds Petrachi è già al lavoro
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cosa ci hanno detto le prime 15 gare di Chivu Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina
Immagine news podcast n.2 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Immagine news podcast n.3 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.4 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Dal Canto: "Vicenza, è l'anno buono. L'Arezzo è la squadra che mi ha impressionato di più"
Immagine news Serie A n.2 Lucchesi sulla Fiorentina: "Proprietà poco presente, situazione davvero pericolosa"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Fiorentina, via le mele marce. Juve in corsa per il titolo se..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, primo allenamento a Riad: out Olivera, Lukaku lavora in gruppo
Immagine news Serie A n.2 Italia, è il Mondiale più ricco di sempre: 655 milioni di dollari dalla FIFA, 50 a chi vince
Immagine news Serie A n.3 Il Milan ha inviato la prima offerta ufficiale al West Ham per Fullkrug: tutti i dettagli
Immagine news Serie A n.4 Napoli, insieme a Conte parlerà Giovanni Di Lorenzo in conferenza
Immagine news Serie A n.5 Il messaggio di Del Piero alla Juventus: "È un anno non semplice, ma niente è impossibile"
Immagine news Serie A n.6 Napoli, a breve le parole di Conte alla vigilia della semifinale col Milan
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, tutti i meriti di Abate. Stasera cena natalizia, si sogna il colpo a Cesena
Immagine news Serie B n.2 Rinaudo al lavoro per rinforzare il Mantova: da Valoti a Bruzzaniti gli obiettivi
Immagine news Serie B n.3 Doronzo: "Promozione in A con lo Spezia uno dei giorni più belli e amari della mia vita"
Immagine news Serie B n.4 Empoli, zero minuti per Tosto: può partire in prestito. Piace a due club di Serie C
Immagine news Serie B n.5 Modena, Caso in uscita: tentativo della Juve Stabia
Immagine news Serie B n.6 Venezia, possibile un nuovo innesto in attacco: tutto passa da Casas e Fila
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, Zamuner sul mercato: "Non dobbiamo fare tantissime cose. Cerchiamo un vice Costa"
Immagine news Serie C n.2 Coppa Italia Serie C, comunicati gli orari delle semifinali d'andata
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, il patron Rosso: "Mai avuto 12 punti di vantaggio sulla seconda, grazie a tutti"
Immagine news Serie C n.4 Il Siracusa rischia una penalizzazione. E il presidente Ricci è irreperibile
Immagine news Serie C n.5 Dal Canto: "Vicenza, è l'anno buono. L'Arezzo è la squadra che mi ha impressionato di più"
Immagine news Serie C n.6 Ternana, altri guai in arrivo dopo la penalizzazione: a rischio il mercato di gennaio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve per i quarti di finale, Roma per l'onore. L'ultima giornata di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, Rossettini: "Mercato? La società si sta muovendo. Obiettivo rinforzare la rosa"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Pinto prima del Man United: "Qui non ci sono segreti, mi sento a casa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi prima del Man United: "Sarà dura, ma motivazioni altissime"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma, Baldi: "Non siamo state abbastanza cattive. E in Europa queste cose si pagano"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Rossettini: "Ultima occasione di vincere in Champions. Di Guglielmo? C'è l'offerta dagli USA"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?