TMW Paratici sempre più vicino alla Fiorentina. Con lui dovrebbe arrivare un nuovo capo scout

La Fiorentina ha ritrovato il sorriso e una vittoria in Serie A battendo 5-1 l’Udinese, e non sarà l’unica grande novità in arrivo nel mondo a tinte viola, che si prepara ad accogliere l’arrivo in dirigenza della tanto invocata nuova figura forte, un uomo che possa fare da raccordo e da punto d’appoggio delle speranze collettive in un tale stato di crisi. Un ritratto che risponde al nome di Fabio Paratici. E non arriverà a Firenze da solo.

Da ieri ormai lo scenario è chiaro: il prescelto della Fiorentina è Paratici. E adesso si può anche sostenere che la cosa valga viceversa. Ottenute le necessarie garanzie, il dirigente ha già dato il suo benestare a unirsi a quella che oggi appare come un’impresa: i margini di errore non esistono, ma qualora dovesse essere portata a casa la salvezza (e qualcosa di più, pensando anche alla Conference fin qui sempre maledetta…), sarebbe davvero un miracolo. Per questo, ha bisogno di uomini fidati in aree chiave.

Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, sono due i profili in corsa per entrare con lui in società come capo scout. Uno è quello, già emerso nei giorni scorsi, di Lorenzo Giani, l'altro è invece un identikit come quello di Leonardo Gabbanini, con cui Paratici ha peraltro già lavorato nel primo corso al Tottenham.