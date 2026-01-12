TMW Roma, intesa vicina con il Marsiglia per Robinio Vaz: tutti i dettagli

La Roma e Robinio Vaz sono sempre più vicini. Dopo la nostra anticipazione di ieri, che raccontava di dialoghi in corso tra i due club, la trattativa ha registrato una decisa accelerazione nelle ultime ore.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, Roma e Marsiglia si sono sedute al tavolo nelle scorse ore per trovare la formula giusta in grado di sbloccare l’operazione. Per l’intesa definitiva si va verso il un prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 25 milioni di euro bonus compresi, somma che verrebbe versata nelle casse del club francese dopo il 30 giugno 2026. Una tempistica che permetterebbe ai giallorossi di muoversi con maggiore libertà sul mercato, una volta decaduti i vincoli imposti dal Fair Play Finanziario.

La Roma, da tempo in vantaggio sulla folta concorrenza per il talento francese classe 2007, si avvicina così al primo rinforzo della sessione invernale di calciomercato. I contatti tra Massara e Benatia restano fittissimi, a conferma della volontà delle parti di chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile.