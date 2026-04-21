Lukaku verrà multato per 150mila euro. Inter su Perrone: le top news delle 13

Emerge un nuovo candidato forte a diventare il nuovo centravanti del Milan nel prossimo calciomercato estivo, quello del nazionale norvegese Alexander Sorloth (30 anni), classe '95 che gioca attualmente all'Atletico Madrid, il quale lo ha stato acquistato dal Villarreal nel 2024 per 32 milioni di euro. Così almeno si legge nell'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport.

Non è soltanto una sfida di campo quella tra Inter e Como: dietro i novanta minuti si nasconde anche un interesse sempre più concreto per il progetto costruito sul lago. Il club nerazzurro guarda con attenzione alla crescita della squadra guidata da Cesc Fabregas, apprezzandone idee, giocatori e prospettive. Tra i profili più seguiti c’è Nico Paz, talento argentino che però resta difficilmente raggiungibile, soprattutto considerando le intenzioni del Real Madrid di mantenerne il controllo. Più accessibile, almeno sulla carta, appare Maximo Perrone, uno dei pilastri del centrocampo lariano e osservato speciale anche in occasione della sfida diretta.

Romelu Lukaku è il protagonista del caso più eclatante di casa Napoli delle ultime settimane, dopo che si è rifiutato di rientrare dal Belgio nei tempi previsti, per poter proseguire con un programma personalizzato di riabilitazione dal precedente infortunio. Ieri, come vi abbiamo raccontato, c'è stato un appuntamento a Castel Volturno, nel corso del quale le varie parti hanno raggiunto un ideale punto di tregua, dandosi un nuovo appuntamento tra un paio di settimane.