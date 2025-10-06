TMW Damiani: "Il nostro calcio ha perso credibilità in Europa. Rimpiango le proprietà italiane"

L'agente Oscar Damiani è intervenuto nel corso della Palermo Football Meeting a la Braciera in Villa, organizzato da Conference403 con patrocinio di ARS e del Comune di Palermo, ha detto la sua sulle motivazioni che stanno dietro alle recenti difficoltà del calcio italiano, soprattutto se messo a paragone con le altre realtà di primo livello in Europa.

Ha detto Damiani, dal palco dell'evento: "Non so i motivi, ma il calcio italiano ha perso un po' di credibilità in Europa. Io non sono contro le proprietà straniere, hanno portato e speso tanto denaro, ma la cultura del calcio è importanti. Rimpiango i presidenti italiani, che avevano rapporti con la gente, le maestranze. Hanno portato denaro i nuovi, ma non idee".

Prosegue e conclude quindi Damiani: "Spero che tanti ragazzi italiani crescano e migliorino il nostro mondo, perché sono un po' preoccupato. Non li vedo giocare. Ma la nostra Nazionale è la peggiore nella storia del calcio italiano. Non voglio fare una facile critica, ma rimpiango quei calciatori di un tempo. Senza fare nomi, ma non ne nascono più così. A far pensare però è che negli altri sport, invece, emergiamo e siamo diventati campioni. Il calcio, invece, si è perso".