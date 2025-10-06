Reggiana, Fico: "Magnani e Girma fondamentali per noi. A Cesena grande gara"

Il vice presidente della Salernitana Giuseppe Fico dopo il successo nel derby contro il Cesena ha parlato a Teletricolore elogiando la prestazione della squadra granata nonostante abbia chiuso il finale in riserva di energie: “Abbiamo giocato bene, disputato una grandissima gara e il mister ha studiato bene la gara in settimana, sapevo da qualche giorno che avremmo giocato così. Nella ripresa eravamo un po' stanchi – prosegue Fico come riporta Tuttoreggiana.com - davanti non riuscivano più a pressare né a ripartire, Marras è uscito perché non ce la faceva più, Portanova era esausto e non avevamo più cambi a disposizione”.

Spazio poi a uno dei colpi estivi come Giangiacomo Magnani: “Si è vista la sua qualità, soprattutto nella ripresa quando il Cesena ha buttato dentro una decina di palloni e lui li ha recuperati tutti. È un giocatore molto importante, speriamo che rientri al cento per cento il prima possibile. Credo che dopo la sosta sarà al top”.

Infine spazio alla stella Natan Girma: “È un giocatore fondamentale per noi, come Magnani e Portanova. Abbiamo alcune armi importanti nella rosa e contiamo di sfruttarle nei prossimi mesi. Adesso pensiamo a fare punti e a salvarci, poi si vedrà il futuro. L’obiettivo non cambia”.