Tenerani: "Fiorentina, mandati dei segnali di risveglio ma c'è lo spettro..."

A fare il punto in casa Fiorentina a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Mario Tenerani: "Faccio veramente fatica a capire. Non mi torna nulla, va tutto male. Di tutte le partite giocate finora però, quella con la Roma è la migliore giocata. Meritava di pareggiare, per quello che ha creato. Ha lanciato dei segnali positivi contro la miglior difesa d'Europa, la Fiorentina ha mandato dei segnali di risveglio ma il piatto piange.

Il calendario è terribile, è vero, ma ora serve cominciare a fare punti. C'è lo spettro del '92/'93, ma allora la squadra era migliore e a Natale era seconda in classifica allora, invece stavolta...Il rimprovero che faccio a Pioli? Nessuno se non quello di non essere riuscito ancora in due mesi ad aver preso la squadra in mano. Con la sua esperienza e bravura, ha detto che non si aspettava di metterci così tanto. Ma lui conosce la città, i tifosi, è l'unico che può tirare fuori la Viola da questa situazione".