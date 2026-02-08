Lazio, Sarri: "Taylor è il più pronto tra quelli arrivati, ecco perché Romagnoli non gioca"

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è stato intervistato da DAZN prima della gara contro la Juventus: "Partita di livello alto, affrontiamo avversari che stanno bene e sono in grande salute, per restare in partita dobbiamo esprimerci ai livelli più alti visti in questa stagione".

Felice che Romagnoli alla fine sia rimasto?

"Per noi è sempre stato un giocatore importante, stasera va in panchina soltanto perché abbiamo tre partite in sei giorni e preferiamo farlo allenare un altro paio di giorni prima di buttarlo dentro".

Che potenziale ha Maldini?

"Il potenziale è elevatissimo, poi a tirarglielo fuori ci abbiamo provato in diversi. Per ora è stata dura per tutti, vediamo se il ragazzo va in maturazione e ci riesce".

Taylor è più pronto?

"È più esperto, non era in grande condizione fisica quando è arrivato, ma ora sta crescendo. Nonostante la giovane età, tra tutti quelli che sono arrivati, è il più pronto".