TMW Darmian pronto a chiudere dove è sbocciata la carriera: trattativa col Torino

Uomo spogliatoio. Che ha saputo accompagnare, passo dopo passo, compagni e gruppo verso il ventunesimo titolo nerazzurro. C'è tanto anche di chi gioca meno, di chi trova meno spazio, di chi meno scende in campo, nei successi e nei trofei. Per questo non vanno sottovalutate figure importanti in una squadra come quella di Matteo Darmian, leader silenzioso, collante della squadra, giocatore sempre pronto in caso di chiamata e alla bisogna.

Questo Scudetto con l'Inter e la finale di Coppa Italia del 13 maggio all'Olimpico contro la Lazio saranno gli ultimi giri di valzer per l'avventura del difensore classe 1988 nella sponda nerazzurra di Milano. E poi?

Poi potrebbe e dovrebbe chiudere, per un'ultima stagione, dove tutto è cominciato. Dove tutto ebbe inizio. Prima del Parma, prima del Manchester United. Dopo l'esplosione al Palermo, lui che è stato scuola Milan, la tappa che lo ha messo in vetrina nel calcio italiano e non solo. Il Torino, alla ricerca di una nuova identità e dunque anche di giocatori d'esperienza attorno a cui crescere giovani e un gruppo per ricostruire il progetto tecnico, ha già iniziato i colloqui con Darmian. Il giocatore è in scadenza nell'estate che verrà, aveva dato appuntamento ai granata dopo queste 'due' finali, Scudetto e Coppa Italia, e a breve le parti si metteranno sedute per discutere insieme di un futuro. Per chiudere al Torino.