Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Botta e risposta Sarri-Simonelli, ma il derby si gioca alle 12.30 per necessità. Arbitri, Butti sarà sentito dai pm

Botta e risposta Sarri-Simonelli, ma il derby si gioca alle 12.30 per necessità. Arbitri, Butti sarà sentito dai pmTUTTO mercato WEB
Ivan Cardia
Oggi alle 00:45I fatti del giorno
Ivan Cardia

Il derby di Roma alle 12.30, anche se non programmato ufficialmente, fa discutere. Dopo l’ultima giornata di campionato ne ha parlato Maurizio Sarri, allenatore della Lazio spesso critico sulle questioni di calendario: “Le date degli Internazionali (di tennis) si sanno da due anni, che le gare si devono giocare in contemporanea nelle giornate finali pure. Se chi fa il calendario in Lega non capisce questa cosa, deve dare le dimissioni subito. A inizio stagione abbiamo fatto il derby a 37 gradi, ora ce lo fanno giocare a maggio alle 12:30. È un insulto a Roma, alle due società romane, ai tifosi e qualcuno deve pagare. Spero che non ci facciano giocare a quell’ora, anche solo chi l'ha proposto se ne deve andare”.

Parole durissime, alle quali è arrivata - seppur indirettamente e senza citare lo stesso Sarri - in qualche modo la risposta di Ezio Simonelli. Il presidente della Lega Calcio Serie A ha infatti parlato della difficoltà di avere spettatori in mercati lontani dall’Italia, soffermandosi anche sul derby: “Tra due settimane ci sarà il derby di Roma alle 12:30: al di là dei motivi per cui si gioca a quell’ora, c’è la possibilità positiva che la partita venga vista in Oriente”. La necessità di giocare alle 12.30, è bene precisarlo, nasce sì dalla contemporaneità con la finale degli Internazionali di tennis, ma anche dalle disposizioni del Viminale, che dopo gli scontri registrati lo scorso aprile proprio a Roma, ha escluso la possibilità di giocare questa partita (e altre considerate a rischio) in orario serale: nel migliore dei casi il derby - che anche all’andata si giocò per questo motivo alle 12.30 - si sarebbe potuto programmare alle 15 e non oltre. Cambia poco.

Qui l'intervento integrale di Simonelli.

Proprio “l’uomo dei calendari” sarà sentito nelle prossime ore da Maurizio Ascione, pm della Procura di Milano che indaga sulle presunte pressioni sul mondo arbitrale. Andrea Butti, head of competition della Lega Calcio Serie A, sarà ascoltato nelle prossime ore in qualità di persona informata sui fatti, al pari di altri esponenti della Serie A e, nelle prossime settimane, dei club referee manager, a partire da quello dell’Inter, Giorgio Schenone. Quest’ultimo, secondo il pm, è stato citato in una conversazione tra Rocchi e Gervasoni, entrambi indagati per concorso (ma non tra loro) in frode sportiva e autosospesi dalla Can, in un’intercettazione del 2 aprile 2025 in cui si faceva riferimento a presunti arbitri sgraditi all’Inter, che ha negato di averne. L’inchiesta, della quale è ancora molto difficile capire le possibili conseguenze, prosegue.

Articoli correlati
Si è conclusa la 35^ giornata di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle... Si è conclusa la 35^ giornata di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle
Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 35ª giornata di campionato Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 35ª giornata di campionato
Atelli (commissione controllo conti club): "Svolgimento competizioni ed equità sono... Atelli (commissione controllo conti club): "Svolgimento competizioni ed equità sono di interesse generale"
Altre notizie I fatti del giorno
Rispetto e ambizione, L. Enrique e Kompany si giocano la finale: le parole della... Rispetto e ambizione, L. Enrique e Kompany si giocano la finale: le parole della vigilia
L’Arsenal torna grande: finale di Champions dopo vent’anni, eliminato l'Atletico... L’Arsenal torna grande: finale di Champions dopo vent’anni, eliminato l'Atletico Madrid
La multa dopo una simulazione dubbia fa arrabbiare Locatelli e la Juve: “Non è giusto”... La multa dopo una simulazione dubbia fa arrabbiare Locatelli e la Juve: “Non è giusto”
Botta e risposta Sarri-Simonelli, ma il derby si gioca alle 12.30 per necessità.... Botta e risposta Sarri-Simonelli, ma il derby si gioca alle 12.30 per necessità. Arbitri, Butti sarà sentito dai pm
Napoli, Lukaku torna e si allena da solo. Pastorello: “Deciderà Conte se utilizzarlo”... Napoli, Lukaku torna e si allena da solo. Pastorello: “Deciderà Conte se utilizzarlo”
Allegri tiene il Milan a rapporto, Cocirio: “Risultati sportivi fondamentali per... Allegri tiene il Milan a rapporto, Cocirio: “Risultati sportivi fondamentali per la sostenibilità economica”
Ancora deferimenti in Serie B e Serie C: cinque club rischiano una penalizzazione... Ancora deferimenti in Serie B e Serie C: cinque club rischiano una penalizzazione nel 2026/27
La festa dell'Inter non finisce più. Marotta tra Bastoni e futuro, Thuram scherza... La festa dell'Inter non finisce più. Marotta tra Bastoni e futuro, Thuram scherza e si sfoga
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: l’obiettivo americano e le parole del “Confa”. Napoli: Sarri… insidia Conte. Inter: la tecnica “a togliere” di Chivu e il budget per il mercato. E la carta d’identità contestata di Farioli e Fabregas
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 L’Arsenal torna grande: finale di Champions dopo vent’anni, eliminato l'Atletico Madrid
Immagine top news n.1 Botta e risposta Sarri-Simonelli, ma il derby si gioca alle 12.30 per necessità. Arbitri, Butti sarà sentito dai pm
Immagine top news n.2 Napoli, Lukaku torna e si allena da solo. Pastorello: “Deciderà Conte se utilizzarlo”
Immagine top news n.3 La sportività di Simeone: "Complimenti all'Arsenal, sono molto contento per Arteta"
Immagine top news n.4 L'Arsenal torna in finale di Champions: l'ultima volta Plutone era un pianeta e non esisteva la Wii
Immagine top news n.5 L'Arsenal fa festa, è in finale di Champions dopo 20 anni: basta Saka a piegare l'Atletico
Immagine top news n.6 Milan in crisi, Massimiliano Allegri tiene a rapporto i giocatori: discorso prima dell'allenamento
Immagine top news n.7 Inter, Thuram festeggia ancora. Arriva la frecciata social a Napoli e Conte: "Adesso... si balla"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarri ha l'arma in più che non ti aspetti: da rider a bomber, la storia di Noslin Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Calciomercato Ds e allenatori: gli intrecci tra Roma, Napoli e Lazio". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Inter, lo scudetto nasce nel buio di Monaco. Marotta non sbaglia l'allenatore dal 2010
Immagine news podcast n.3 Inter, lo Scudetto e ora il mercato col futuro di Bastoni. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 L'ultimo ballo dei senatori dell'Inter: in estate (forse) ne resterà soltanto uno
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, Juve e Roma: chi rischia di più ora? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Maspero: "Fiorentina senza personalità. Ci sarà da rifondare"
Immagine news Altre Notizie n.3 Pellegatti: "Milan, la società a gennaio ha detto che non gli interessa..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 maggio
Immagine news Serie A n.2 Paolo Zampolli, l'italiano vicino a Trump che spinge per il ripescaggio: "La partita è aperta"
Immagine news Serie A n.3 Atletico Madrid, Koke: "Ferito e amareggiato, ma orgoglioso. Il calcio è concretezza"
Immagine news Serie A n.4 Arsenal, Arteta: "Fortunati, ma tanto lavoro. La finale di Budapest una ricompensa"
Immagine news Serie A n.5 Atletico, Simeone: "Arrivati più lontano del previsto, avremmo meritato i supplementari"
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Fattori: "Paratici incontri Vanoli e gli dica che non sarà confermato"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, Francesconi sparito dai radar con Cole: tre club lo puntano per la prossima stagione
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Comotto verso il Milan. Donadoni: "Ha potenzialità, ma va supportato adeguatamente"
Immagine news Serie B n.3 Cesena, contro il Padova nuova apertura della Curva Ferrovia: gratis per i giovani
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia deferita alla Procura Federale: rischia due punti di penalità nel prossimo campionato
Immagine news Serie B n.5 Antognoni sul Catanzaro: "Con Aquilani ha fatto un ottimo acquisto, sa lavorare coi giovani"
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia e cinque club di Serie C deferiti alla Procura Federale per violazioni amministrative
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lutto in casa Sambenedettese: è scomparso l'ex presidente Umberto Mastellarini
Immagine news Serie C n.2 Cinque club deferiti in Serie C: ecco le penalizzazioni che rischiano nel prossimo campionato
Immagine news Serie C n.3 Bandecchi sulla Ternana: "I curatori sono il riferimento. Servono indicazioni chiare"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, l'appello della Curva Sud: "Riprendiamoci ciò che ci è stato tolto a tavolino"
Immagine news Serie C n.5 L'imprenditore Rizzetta allontana l'ipotesi Reggina: "Troppo legato al Campobasso"
Immagine news Serie C n.6 Desenzano per la prima volta in C, il tecnico Gaburro: "Vorrei portare avanti questo progetto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Fiorentina, giallorossi all'assalto della Champions
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus-Verona
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Parma, tutto pronto a San Siro: nerazzurri a un passo dal titolo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Storico avvenimento in AWCL: un club della Corea del Nord giocherà in Corea del Sud
Immagine news Calcio femminile n.2 Rosucci: "Giocare alla Juve è qualcosa di grande. Fortunata a fare del calcio il mio lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.3 Cantore ancora nella storia della NWSL: è sua la doppietta più veloce dal fischio d'inizio
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana, tegola Pirone per la corsa salvezza: rottura del legamento per l'attaccante
Immagine news Calcio femminile n.5 Women's Champions League: Lione e Barcellona di nuovo in finale. Oslo il 23 maggio
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 20ª giornata in archivio: Roma 'tricolore', Sassuolo salvo. Inter al 2° posto
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Nel calcio regnano malafede, dubbi e caos… Ecco perché gli altri sport prosperano!