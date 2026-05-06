Botta e risposta Sarri-Simonelli, ma il derby si gioca alle 12.30 per necessità. Arbitri, Butti sarà sentito dai pm

Il derby di Roma alle 12.30, anche se non programmato ufficialmente, fa discutere. Dopo l’ultima giornata di campionato ne ha parlato Maurizio Sarri, allenatore della Lazio spesso critico sulle questioni di calendario: “Le date degli Internazionali (di tennis) si sanno da due anni, che le gare si devono giocare in contemporanea nelle giornate finali pure. Se chi fa il calendario in Lega non capisce questa cosa, deve dare le dimissioni subito. A inizio stagione abbiamo fatto il derby a 37 gradi, ora ce lo fanno giocare a maggio alle 12:30. È un insulto a Roma, alle due società romane, ai tifosi e qualcuno deve pagare. Spero che non ci facciano giocare a quell’ora, anche solo chi l'ha proposto se ne deve andare”.

Parole durissime, alle quali è arrivata - seppur indirettamente e senza citare lo stesso Sarri - in qualche modo la risposta di Ezio Simonelli. Il presidente della Lega Calcio Serie A ha infatti parlato della difficoltà di avere spettatori in mercati lontani dall’Italia, soffermandosi anche sul derby: “Tra due settimane ci sarà il derby di Roma alle 12:30: al di là dei motivi per cui si gioca a quell’ora, c’è la possibilità positiva che la partita venga vista in Oriente”. La necessità di giocare alle 12.30, è bene precisarlo, nasce sì dalla contemporaneità con la finale degli Internazionali di tennis, ma anche dalle disposizioni del Viminale, che dopo gli scontri registrati lo scorso aprile proprio a Roma, ha escluso la possibilità di giocare questa partita (e altre considerate a rischio) in orario serale: nel migliore dei casi il derby - che anche all’andata si giocò per questo motivo alle 12.30 - si sarebbe potuto programmare alle 15 e non oltre. Cambia poco.

Qui l'intervento integrale di Simonelli.

Proprio “l’uomo dei calendari” sarà sentito nelle prossime ore da Maurizio Ascione, pm della Procura di Milano che indaga sulle presunte pressioni sul mondo arbitrale. Andrea Butti, head of competition della Lega Calcio Serie A, sarà ascoltato nelle prossime ore in qualità di persona informata sui fatti, al pari di altri esponenti della Serie A e, nelle prossime settimane, dei club referee manager, a partire da quello dell’Inter, Giorgio Schenone. Quest’ultimo, secondo il pm, è stato citato in una conversazione tra Rocchi e Gervasoni, entrambi indagati per concorso (ma non tra loro) in frode sportiva e autosospesi dalla Can, in un’intercettazione del 2 aprile 2025 in cui si faceva riferimento a presunti arbitri sgraditi all’Inter, che ha negato di averne. L’inchiesta, della quale è ancora molto difficile capire le possibili conseguenze, prosegue.