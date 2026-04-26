Inter, Darmian: "Non era facile ripartire dopo l'anno scorso. Ora vogliamo festeggiare"

Il difensore dell'Inter, Matteo Darmian, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio per 2-2 contro il Torino, partendo dal caos arbitrale che coinvolge a distanza anche i nerazzurri: "Ci arriva quello che leggiamo ma noi cerchiamo di rimanere concentrati sul campo e su ciò che dobbiamo fare per chiudere al meglio questa stagione".

Manca poco, solo una vittoria. Cosa rappresenta questo momento?

"Mancavano quattro punti prima di oggi, volevamo vincere e fare tre punti ma non ci siamo riusciti. Cercheremo di farlo la prossima settimana davanti al nostro pubblico, per vincere lo Scudetto dopo che la passata stagione, seppur positiva, si era conclusa nel peggiore dei modi. Non è stato facile ripartire soprattutto a livello psicologico ma siamo stati bravi, anche grazie al mister. Abbiamo fatto il massimo e siamo contenti".

300 partite in A. Il suo futuro potrebbe essere al Torino?

"Adesso non ci penso, voglio godermi le ultime giornate. Poi festeggeremo se ci sarà l'aritmetica, e avremo la finale di Coppa Italia. Il futuro adesso non è una cosa a cui penso".

Che stagione è stata?

"Sono stato infortunato a lungo ma da quando sono rientrato sto bene e ho sempre cercato di mettermi a disposizione. Le scelte del mister le ho sempre rispettate, so che si può essere importanti anche non giocando tutte le partite. Mi sono messo a completa disposizione. Quest'anno abbiamo dimostrato quanto forte sia questo gruppo anche a livello mentale. Dopo l'anno scorso non era facile rimetterci in carreggiata ma ci siamo rimessi in gioco. Siamo grandi uomini prima che calciatori. Sono all'Inter da sei anni, gli alti e i bassi ci sono sempre".