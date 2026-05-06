Napoli, Lukaku torna e si allena da solo. Pastorello: “Deciderà Conte se utilizzarlo”

Dopo la lunga, e non proprio concordata, assenza, Romelu Lukaku è tornato a Napoli. Il centravanti, protagonista di un caso quando, durante l'ultima sosta per le nazionali, ha deciso di rimanere in Belgio dopo il via libera della sua selezione e nonostante il parere contrario del suo club, ha fatto rientro oggi a Castel Volturno. La distensione nei rapporti, in vista di una separazione pressoché scontata a fine stagione, non è però garantita.

Lukaku non è fuori squadra ma, secondo quanto fatto sapere dallo stesso club di Aurelio De Laurentiis, non ha lavorato per i compagni. Tutto abbastanza normale, se non ci fossero quei precedenti: Big Rom, al lavoro per rientrare dall’infortunio, ha svolto lavoro individuale, dopo il periodo passato in patria per ritrovare la migliore condizione fisica.

Sulla questione è intervenuto anche Federico Pastorello, agente di Lukaku ma storicamente molto vicino anche allo stesso Conte: "Li conosco entrambi molto bene e entrambi sono persone che vivono il calcio con molta passione. Due settimane fa? Quello non era il momento giusto per un incontro. Lukaku è tornato a Napoli come previsto, ricomincerà a lavorare con la squadra ora che è in forma e poi ovviamente deciderà mister Conte cosa fare con Romelu".